Lezen Vingegaard en Evenepoel mee? Pogacar zegt nu al waar de Tour beslist zal worden

Tadej Pogacar jaagt in de Tour op zijn vierde eindzege. De titelverdediger weet echter waar het gevaar schuilt in de strijd tegen Jonas Vingegaard.

Vorig jaar had Tadej Pogacar al de eindzege in de Giro op zak voor hij naar de Tour trok, dit jaar won de wereldkampioen voor het eerst de Dauphiné en reed hij bergop twee keer weg van Jonas Vingegaard.

Pogacar is dan wel topfavoriet, maar ook voor hem zijn er nog heel wat obstakels voor een vierde keer de Tour wint. "Ik verwacht een hoog niveau van alle toprenners", zegt Pogacar in de vooruitblik van zijn ploeg op de Tour.

Pogacar kent gevaren van eerste en laatste Tourweek

"De eerste dagen zullen voor de fans erg vermakelijk zijn met een paar open en agressieve etappes." Er is onder meer etappe twee naar Boulogne-sur-Mer en ook etappe zeven met aankomst op de Mûr-de-Bretagne.

"En de laatste week is superzwaar met een paar iconische ritten", gaat Pogacar verder. In de laatste week zijn er aankomsten bergop op de Mont Ventoux, La Plagne en op de Col de la Loze, op die laatste beklimming had Pogacar in 2023 zijn stevige inzinking.

"Het zal een groot gevecht worden helemaal tot in Parijs, maar ik ben klaar om alles te geven." Ook de slotrit in Parijs wordt met drie keer een beklimming van Montmartre nog een stevige uitdaging voor de renners.