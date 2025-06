Niets aan te doen! Lotte Kopecky en Remco Evenepoel degraderen de tegenstand op BK tijdrijden

Zoals verwacht hebben Lotte Kopecky en Remco Evenepoel zich tot Belgisch kampioen tijdrijden gekroond. In Brasschaat waren ze veel te sterk voor de tegenstand.

Met al zes Belgische titels op rij in het tijdrijden was Lotte Kopecky de topfavoriete om alweer zichzelf op te volgen. Kopecky is namelijk ook de Europese kampioene in het tijdrijden en werd vorig jaar nog vijfde op het WK.

Op het parcours van 20,1 kilometer ging Kopecky als laatste van start, net voor haar was Marthe Goossens gestart. Zij pakte vorig jaar zilver, maar wel op 43 seconden van Kopecky. In het slot kreeg Kopecky haar in het vizier.

Goossens inhalen lukte net niet voor Kopecky, maar ze was wel 59 seconden sneller. Voor Goossens leverde dat wel opnieuw zilver op, voor Kopecky een zevende Belgische titel. Lotte Claes werd derde op 1'48".

Evenepoel pakt tweede Belgische titel

De mannen moesten 40,2 kilometer afleggen en daar was Remco Evenepoel de grote favoriet. Florian Vermeersch had een eerste richttijd neergezet, maar kwam onderweg wel ten val. Het bezorgde hem wel het zilver.

Evenepoel startte als laatste en haalde in de slotkilometer de voor hem gestarte Alec Segaert in. Evenepoel won met meer dan een minuut voorsprong op Vermeersch, Segaert pakte brons op anderhalve minuut.

