Opmerkelijke bekende uit de wielergeschiedenis doet opnieuw van zich spreken: "Er is een link met Mathieu van der Poel"

Mathieu van der Poel heeft al een hele succesvolle carrière kunnen uitbouwen. Volgens een oude bekende uit de wielersport is dit ook omdat hij zijn aanbevelingen toepast.

De oude bekende in kwestie is Bernard Sainz, inmiddels 82. De Fransman is in de wielersport beter bekend onder het pseudoniem Doctor Mabuse. Hem kennen we onder meer door zijn samenwerking met wijlen Frank Vandenbroucke. Sainz is in 2022 veroordeeld voor het aanzetten tot dopinggebruik. Sainz ging tegen zijn straf in beroep.

De natuurgeneeskundige uit Normandië wordt in een interview aan Ouest-France gevraagd naar Mathieu van der Poel. "Onze paden kruisen elkaar. Er is een link", beweert Sainz. Daar moeten wel de nodige kanttekeningen bij geplaatst worden. Sainz is ervan overtuigd dat zijn aanbevelingen nu nog altijd gelden in de koers.

Van der Poel volgt toepassingen uit Poulidor-periode

Sainz noemt zichzelf 'geadopteerd in het peloton', omdat renners zijn diëten en voedingsmethoden zouden toepassen. Zo rakelt hij op dat hij ooit een bepaald advies gegeven heeft aan Raymond Poulidor, natuurlijk de grootvader van Mathieu van der Poel. Volgens Sainz zou ook Van der Poel diezelfde aanbevelingen hebben toegepast.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Van der Poel voorts ook nog maar iets met Sainz te maken heeft. We weten in elk geval dat voeding anno 2025 enorm belangrijk is in de wielersport, veel belangrijker dan vroeger. Het is alleen maar logisch dat renners bepaalde aanbevelingen zouden volgen waar ze in hun wielercarrière wel bij varen.

Van der Poel heeft duidelijke mening over voeding

Overigens heeft Van der Poel in het verleden al laten blijken dat hij hier niet de meest maniakale in is en dat hij het, op bepaalde momenten, geen probleem acht om eens te 'zondigen'. Af en toe kan er volgens hem ook iets gegeten worden met wat meer calorieën.