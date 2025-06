Verbazend veel vertrouwen! UAE Team Emirates-XRG en Tadej Pogacar nu al duidelijk richting Vingegaard en Evenepoel

Zowel Tadej Pogacar als zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG barsten van vertrouwen. Dat steken ze helemaal niet meer weg, met de start van de Tour de France in aantocht.

De ploeg uit de Emiraten heeft zijn selectie voor de Tour de France aangekondigd. Uiteraard is het doel om titelverdediger Tadej Pogacar aan een vierde eindzege te helpen. Om hem zo goed mogelijk te ondersteunen, doet UAE beroep op vijf ploegmaats van hem uit de Dauphiné, plus de toevoeging van João Almeida en Adam Yates.

Die mix zorgt voor een indrukwekkende ploeg, zo stellen ze bij UAE zelf. Nu spreken zulke persberichten bij elke ploeg meestal wel over een goede of sterke ploeg, maar het gebruik van het woord 'indrukwekkend' is opvallend. Het is een teken van vertrouwen. Datzelfde vertrouwen zien we ook terug in de vooruitblik van Tadej Pogacar zelf.

Haast de perfecte voorbereiding voor Pogacar

"Ik heb het geluk dat ik dit jaar dicht bij een perfecte voorbereiding kwam. Alles is heel vlot verlopen", waarschuwt Pogacar zijn concurrenten, die in de eerste plaats Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel heten. Pogacar wijst ook nog eens op de erg geslaagde hoogtestage bij UAE. "De vibes in de ploeg zijn geweldig momenteel."

Dit alles betekent niet dat Pogacar ook denkt dat hij al gewonnen spel heeft. "Natuurlijk kun je je nooit volledig voorbereiden op de Tour de France. Het is onvoorspelbaar en dat maakt het voor een deel ook zo speciaal." Pogacar beseft ook dat er reeds in de eerste dagen en ritten van de Tour open en agressief gekoerst zal worden.

Wellens één van de ploegmaats van Pogacar

"Het is moeilijk om te geloven dat ik aan de start van mijn zesde Tour zal staan, de tijd vliegt", besluit de Sloveen. De ploegmaats waar hij op kan rekenen zijn Almeida, Narváez, Politt, Sivakov, Soler, Tim Wellens en Adam Yates.