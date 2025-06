Dirk De Wolf is zeker van stuk wat het BK betreft: "Dat weten we toch al lang?"

Zondag wordt in Binche voor de Belgische titel op de weg gestreden. Dirk De Wolf gelooft niet dat het tot een massasprint zal komen in Binche.

Met 230 kilometer en 2.400 hoogtemeters is het Belgisch kampioenschap in Binche lastig, maar ook niet enorm lastig. Het kan dus zowel een sprint worden of een groepje vluchters dat wegrijdt en strijdt voor de titel.

Dirk De Wolf gelooft niet in het scenario van een sprint, hij denkt dat het voor hen veel te lastig gaat worden. Zeker omdat kleppers zoals Evenepoel, Van Aert, Stuyven en Wellens op dat parcours een tand groter kunnen rijden dan de rest.

Domineren Evenepoel en Van Aert het BK?

"Als die er een patat op geven, wie gaat daarbij blijven", vraagt De Wolf zich af bij Het Nieuwsblad. Hij verwacht dan ook een scenario zoals in de Brabantse Pijl. "Wout, Remco: dat is zoals Van der Poel en Pogacar op internationaal niveau, die rijden gewoon rapper."

De betere renners gaan volgens De Wolf gewoon wegrijden, of het parcours nu lastig is of niet. Zij zullen niet wachten tot de laatste ronde om de koers open te breken. "Dat weten we toch al lang?"

De Wolf denkt zelfs dat Evenepoel er met kop en schouders bovenuit zal steken. Hij ziet Evenepoel tussen de vijftig en dertig kilometer van het einde gewoon wegrijden en de Belgische titel pakken.