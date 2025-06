Geen hoogtestage, wel de Giro: Kopecky verklaart opvallende voorbereiding op de Tour

Lotte Kopecky rijdt zondag het BK op de weg, maar komt over een week ook aan de start van de Giro. En dat terwijl ze eind juli ook deelneemt aan de Tour.

De Tour bij de mannen gaat over exact een week van start, de vrouwen moeten nog wachten tot 26 juli. Van 6 tot 13 juli staat eerst nog de Giro op het programma. Met opnieuw Lotte Kopecky aan de start.

Vorig jaar begon Kopecky met één seconde achterstand op Longo Borghini aan de slotrit, maar in de slotrit kon ze die niet meer goedmaken en verloor ze de Giro met 21 seconden. Dit jaar mikte Kopecky niet op de eindzege.

Ook wedstrijdritme opdoen met het oog op de Tour is geen doel, maar mentaal is het wel belangrijk voor Kopecky. Bergop trainen is één ding, maar in wedstrijd kan je toch altijd nog iets dieper gaan”, verklaarde Kopecky na het BK tijdrijden bij Het Nieuwsblad.

Pakt Kopecky roze in de Giro?

"Het zou heel mooi zijn om de roze trui eens te dragen, maar ik stap erin met open vizier. Vorig jaar dacht ik ook klaar te zijn, maar dat sloeg toen toch wat tegen", zegt de wereldkampioene nog.

In de Giro krijgt Kopecky wel meteen kans om de roze trui te pakken. In Bergamo staat op de eerste dag meteen een tijdrit van 13,6 kilometer op het programma.