Leugentje om bestwil? Lefevere geeft opvallend advies aan De Bondt en Vanmarcke over ethische commissie

De ethische commissie van de UCI buigt zich over de verklaringen van Dries De Bondt over mogelijke afspraken met EF-ploegleider Ken Vanmarcke. Patrick Lefevere geeft hen opvallend advies.

Dries De Bondt (Decathlon-AG2R) deed in de voorlaatste etappe van de Giro een opvallende kopbeurt voor EF-kopman Richard Carapaz op de Finestre. De Bondt had voor de etappe gesproken met zijn ploegleider Ken Vanmarcke.

Voor De Bondt kon er een contract aan vasthangen als hij Carapaz aan de eindzege kon helpen. Dat vertelde hij allemaal in geuren en kleuren in een interview. Niet slim volgens Patrick Lefevere, maar er gebeuren nog ergere zaken in het wielrennen.

Lefevere geen fan van ethische commissie van de UCI

Toch moeten De Bondt en Vanmarcke zich verantwoorden voor de ethische commissie van de UCI. Lefevere adviseert De Bondt en Vanmarcke wel om de commissie vooral serieus genoeg te nemen.

Toen hij zich moest verantwoorden voor vrouwonvriendelijke uitspraken bestond de ethische commissie uit drie advocaten. Lefevere kreeg de keuze tussen een boete van 20.000 Zwitserse frank of zich excuseren.

"Ik heb voor dat laatste gekozen en in deze halszaak die er geen is adviseer ik dat ook aan De Bondt en Vanmarcke. Beleefd knikken en dan excuses die al dan niet welgemeend zijn", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.