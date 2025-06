Remco Evenepoel helemaal klaar voor de Tour: fout van de Vuelta 2022 maakte hij nu niet

Een week voor de start van de Tour staat Remco Evenepoel bijzonder scherp. De juiste balans vinden was echter wel niet gemakkelijk voor Evenepoel.

Een week voor de Tour zag Remco Evenepoel er bijzonder scherp uit op het BK tijdrijden in Brasschaat. Evenepoel zou zelfs nog een kilogram lichter zijn dan vorig jaar tijdens de Tour.

Toch moest hij niet inboeten op kwaliteit in zijn tijdrit. Evenepoel domineerde op het BK tijdrijden en was een minuut sneller dan Florian Vermeersch en anderhalve minuut sneller van Alec Segaert. Dat is goed nieuws voor de tijdrit in de Tour.

Evenepoel verloor geleidelijk gewicht voor de Tour

Voor Evenepoel was het wel zoeken naar een balans vinden tussen een voldoende laag in gewicht en geen kracht verliezen. "In de Vuelta van 2022 was ik bijvoorbeeld nog lichter dan nu, maar was ik ook kracht verloren", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Nu zit het evenwicht dus wel goed. Na zijn revalidatie kon Evenepoel zich volledig focussen op wat gewicht. Evenepoel komt gemakkelijk bij in spiermassa in de gym, maar dat is dit jaar onder controle gehouden.

"Met de vele beklimmingen in de Tour én de klimtijdrit is dat heel belangrijk", zegt Evenepoel nog over zijn gewicht. Dat zal vooral in het tweede deel van de Tour belangrijk zijn, in het eerst deel is het vooral vlak.