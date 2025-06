Thibau Nys geen kanshebber meer op het BK? Dirk De Wolf is bikkelhard

Thibau Nys moest een week geleden opgeven voor aanvang van de voorlaatste rit van de Baloise Belgium Tour. Is hij op het BK nog een kanshebber op de titel?

Door maag- en darmklachten in de nacht van 20 op 21 juni moest Thibau Nys forfait geven voor de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour. Nys kon maandag de trainingen wel weer volledig hervatten.

Zijn trainer Paul Van Den Bosch stelde wel dat Nys door het missen van de twee laatste ritten van de Baloise Belgium Tour meer zou moeten trainen deze week. De ambities voor het BK werden dan ook naar beneden bijgesteld.

Nekt ziekte Nys op het BK?

Vorig jaar werd Nys vierde op het BK, maar Dirk De Wolf denkt niet dat Nys dit jaar beter kan doen. "Nys was zelfs mijn topfavoriet. Maar met dat ziek zijn heb ik hem afgevoerd. Ik denk dat het BK te vroeg komt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Al blijft Nys natuurlijk ook een topper, het is goed mogelijk dat De Wolf zondag ongelijk krijgt. Dat hangt af van hoe ziek Nys was. "Was dat een valling van twee keer niks of was het een serieuze griep? Da’s de vraag", zegt Oliver Naesen.

In het slechtste geval kan Nys het BK gebruiken als laatste prikkel richting de Tour. Daar komt hij over een week voor het eerst aan de start en heeft hij de ambitie om een rit te winnen.