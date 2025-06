Tiesj Benoot spreekt uit ervaring en vreest voor horrorscenario in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Nog exact één week en de 112de Tour de France gaat van start in Rijsel. Tiesj Benoot vreest voor hetzelfde scenario als in 2021.

Sprinters Tim Merlier, Jasper Philipsen, Jonathan Milan en nu ook Jordi Meeus kijken al uit naar de start van de Tour in Rijsel. Zij maken kans op de eerste gele trui, want in Rijsel wordt er een massasprint verwacht.

Aan de andere kant zijn er ook de klassementsrenners en zij kijken niet uit naar de eerste week van de Tour in Noord-Frankrijk. "Er wordt misschien nog niet veel over gezegd, maar dat gaat wel echt chaos zijn", zegt Tiesj Benoot bij In de Leiderstrui.

"Ik heb wel een beetje schrik. In 2021 zijn we in Bretagne gestart en ik vrees eigenlijk voor dezelfde taferelen." Toen liep het in de eerste etappe al mis door het 'Allez Opi Omi!'-bord, waardoor de halve ploeg van Jumbo-Visma tegen de grond ging.

Benoot geen fan van vlakke start Tour

In de derde etappe gingen Roglic en Pogacar tegen de grond op de smalle wegen. Pogacar zou die Tour wel winnen, Roglic moest in de negende etappe opgeven door de gevolgen van zijn valpartij.

"Met die starts in het Baskenland en Italië stond iedereen al wat meer op zijn plek. Ik vond dat een heel mooie keuze van de organisatie, dus het is spijtig dat we nu teruggaan naar zo'n vlakke start. Maar ik snap het ook wel: de sprinters kunnen voor de gele trui gaan en dat verdienen ze ook."