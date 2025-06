Zelden zo Wout op de startlijst gewenst: "Aanwezigheid Wout van Aert op het BK tijdrijden is nu meer dan ooit nodig"

Wout van Aert heeft dit jaar beslist om niet mee te doen aan het BK tijdrijden en dat heeft zijn effect gehad. Van enige spanning was in Brasschaat en omstreken geen sprake.

Alles was aanwezig om er een mooie dag van te maken en dat is het ook geworden. Het Kasteel van Brasschaat, midden in het mooie park, was een schitterend decor. Een heerlijk zonnetje nodigde uit tot een grote belangstelling en er kwam ook aardig wat volk op af. Alleen de fans van Remco Evenepoel al zorgden voor een mooie opkomst.

Slechts één ding ontbrak totaal op het BK tijdrijden: enige vorm van spanning. Die was er totaal niet. Dat was vooraf ook de verwachting en dat is toch zonde voor een nationaal kampioenschap. Lotte Kopecky staat in het vrouwenwielrennen zo eenzaam aan de nationale top dat ze gisteren haar zevende tijdrittitel op rij veroverde. Slechts één keer moest ze er echt diep voor gaan.

Van Aert en Evenepoel met de Tour in gedachten

Uitgezonderd een afzegging van Kopecky ziet het er niet naar uit dat die reeks snel onderbroken zal worden. Als we wat spanning willen krijgen op het BK tijdrijden, dan moet dat gebeuren in de mannenkoers. Dat kan echter niet als Evenepoel wel aan de start staat en Van Aert niet. Zij maken elk uiteraard hun keuze op basis van hun planning voor de Tour.

Omdat hij veel meer mee met de discipline bezig is, heeft het simpelweg meer waarde voor Evenepoel om de BK-tijdrit te rijden. Zijn deelname is veel logischer. Toch duimen we voor een Van Aert op de startlijst volgend jaar. Niet omdat we Evenepoel de titel niet gunnen. Wel zodat we niet moeten vaststellen dat de eerste plek vastligt na tussenpunt 1.

Evenepoel de beste ter wereld

Evenepoel is nu eenmaal veruit de beste tijdrijder ter wereld op dit moment. We verwachten niet dat Van Aert hemt komt verslaan maar wel dat hij op zijn minst wat meer weerwerk biedt. Als er iets gebeurt met Evenepoel, zoals zijn val in de regen in Herzele in 2023, dan staat er iemand klaar om toe te slaan. Een BK tijdrijden verdient beter dan dat de winnaar en winnares op voorhand vastliggen zonder ook maar enige twijfel.