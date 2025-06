Het overzicht: dit zijn alle nationale kampioenen

Volgende week begint de Tour de France. En dus is het de vraag hoeveel nationale truien we in die race te zien gaan krijgen. Dit weekend staat bol van de nationale kampioenschappen en een overzichtje is dan ook wel op zijn plaats.

Op zaterdag waren er ook al een aantal nationale kampioenschappen. Daar wonnen onder meer Boy Van Poppel en Lorena Wiebes de sprintkampioenschappen van Nederland. Nog in het buitenland wist Elisa Longo Borghini de Italiaanse titel te pakken bij de vrouwen, terwijl er ook voor Marie Le Net en wereldkampioene Niewiadoma nationale titels waren. Op zondag werden de debatten dan weer geopend in Turkije, waar Ceyhan de rest op vijf minuten of meer wist te rijden. Arvanitou won in Griekenland, Batsaikhan in Mongolië en Zeray in Eritrea. Fedorov wist de prijs te pakken in Kazachstan. We houden u de rest van de dag op de hoogte van de andere nationale kampioenen die nog zullen binnenstromen.