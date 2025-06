Hét wielersimulatiespel Pro Cycling Manager / Tour De France 2025 levert opnieuw veel plezier op

We zijn er opnieuw klaar voor: de Tour de France 2025 gaat ons ook dit jaar veel leuks opleveren. Droomt u zelf soms van eeuwige roem? Dan hebben wij dé oplossing, want het ideale spel Pro Cycling Manager / Tour de France 2025 is ondertussen uitgekomen.

NACON en Cyanide Studio kondigen met veel plezier aan dat de twee wielrensimulaties Tour de France en Pro Cycling Manager dit jaar terugkeren met de ambitie om deze sportervaringen met de Unreal Engine 5. naar een hoger niveau te tillen. Deze technische evolutie maakt het mogelijk om de Tour de France en andere grote races realistischer dan ooit te beleven. Beide games verschenen op 5 juni 2025: Pro Cycling Manager 25 verschijnt alleen voor pc, Tour de France 2025 komt naar pc, PlayStation 5TM en Xbox Series X|S. Nieuwe engine Dankzij de switch naar de Unreal Engine 5 zien Tour de France 2025 en Pro Cycling Manager 25 er beter en levensechter uit dan ooit. Prachtige landschappen en omgevingen, spectaculaire beeldeffecten… De verbeteringen zijn talrijk en geven spelers het gevoel om helemaal in de ervaring op te gaan. Tour de France 2025 is de officiële game van deze beroemde race en daagt spelers uit om de legendarische gele trui te winnen aan het eind van 21 getrouw nagemaakte etappes. De meest memorabele locaties uit de tour (zoals Mont Ventoux en de Champs-Elysées) zien er stuk voor stuk verbluffend uit. Alles geven voor de overwinning Je kunt ervoor kiezen om de rol van een beroemde wielrenner te spelen in de Pro Leader-mode, of je op de wielerladder omhoog werken in de Career-mode. Naast de nieuwe graphis engine biedt deze 2025-editie ook nieuwe races (Flèche Wallonne, Circuit Grand Est) en verbeteringen aan de multiplayer-mode. Pro Cycling Manager 25 laat je als teammanager cruciale beslissingen nemen voor het succes van je wielerteam. Beheer budgetten, rekruteer wielrenners en probeer vooral de aandacht van sponsoren te trekken. Sponsoren krijgen namelijk behoorlijke invloed in Pro Cycling Manager 25. Maar aan elke sponsor zijn voorwaarden verbonden waaraan je moet voldoen voordat ze met geld over de brug komen. Dit keer is ook de AI van deelnemers verbeterd, zodat ze zich realistischer dan ooit gedragen.