Na de verrassende wendingen: Yves Lampaert geeft aan waar zijn toekomst écht ligt

Yves Lampaert mag het nog niet met zoveel woorden zeggen, maar de kans is groot dat hij ook de komende twee jaar nog zal uitkomen voor Soudal Quick-Step. Pas in augustus mag er iets worden aangekondigd.

Het leek erop dat de West-Vlaming na het stoppen van Patrick Lefevere als CEO op weg naar de uitgang zou zijn bij Soudal Quick-Step, maar ondertussen is er een ferme wending genomen in het verhaal.

Tandem met Stuyven

Zo zou hij nu alsnog twee jaar langer blijven bij de formatie. De komst van Jasper Stuyven - een goede vriend van Lampaert - als kopman voor de klassiekers zou voor Lampaert echter een stimulans zijn om wat meer water bij de wijn te doen.

"Dat is zeker een van de punten geweest om te kunnen blijven. Ik denk dat we een goeie tandem kunnen vormen", is Lampaert duidelijk over zijn toekomst bij Soudal Quick-Step.

Toekomst ziet er goed uit

Zelf mag hij het nog niet bevestigen, maar het ziet er dus goed uit. "Mijn toekomst ziet er goed uit. Normaal komt dat wel in orde. Ik ben opgelucht dat ik niet hoef te veranderen", aldus Lampaert.

Er was interesse van andere ploegen, maar een oude boom verplaats je niet zomaar." We gaan dus nog minstens twee jaar extra kunnen genieten van Lampaert bij Soudal.