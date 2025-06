Problemen richting Tour de France? Wout van Aert past voor BK wielrennen

Een fitte Wout van Aert was nochtans een van de favorieten om in Binche een driekleur te pakken, net als onder meer Remco Evenepoel. Maar zover zal het dus niet gaan komen.

De gewezen Belgisch kampioen is ziek en past op die manier voor het BK in Binche. "Wout voelt zich geen 100 procent. Hij ontwikkelde zaterdagavond symptomen van ziekte en na een medische controle hebben we vanochtend beslist om niet van start te gaan."

Unfortunately, Wout van Aert is not feeling 100% fit and will therefore not start in today’s Belgian Championship.



Wout developed symptoms of illness on Saturday evening, and following a medical evaluation this morning, the decision was made to withdraw from…