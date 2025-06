Ruben Van Gucht kristalhelder: "Ik ben mijn eigen product"

We kennen Ruben Van Gucht als een programmamaker, een radio-dj, een journalist en commentator. Hij is in loondienst van de VRT, maar is ook met geldzaken bezig - zoveel werd duidelijk uit de podcast Geldtaboe bij Charlotte Van Brabander.

"Ik heb twee broers en die zijn zeker anders. Doorheen de jaren ben ik mezelf meer en meer als een bedrijfje gaan zien", aldus Van Gucht in Geldtaboe.

Product op zichzelf?

"Ik bedoel dan mijzelf als persoon. Ik heb één product en dat is mezelf. Je kan daar verschillende afgeleiden van maken, maar ik besef heel goed dat ik met mezelf moet ondernemen."

"Daarin ben ik anders dan mijn broers, die voor iemand anders werken bijvoorbeeld", is hij zeer duidelijk. "Of ik losser ben geworden in mijn uitgaven? Het is zeker een investering."

Kledijkeuze

"Ik zie ook wel een trend naar andere kledijkeuzes in de media, met losse t-shirts en dat soort zaken. Maar dat is zeker minder mijn ding. Ik geef er wel niet zomaar makkelijker geld aan uit. We hebben natuurlijk ook een aantal ambassadorships om te kunnen presenteren."

"Er is ook een budget met kostuums om aan te schaffen via de VRT en dergelijke. Ik weet niet of ik het er zou kunnen aanschaffen als het niet op die manier was."