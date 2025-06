Van der Poel stevig op de korrel genomen door Van Vleuten: "Onrespectvol"

De test van Mathieu van der Poel in het mountainbiken eind mei in Nove Mesto draaide uit op een mislukking. Annemiek van Vleuten is streng over de voorbereiding van de Nederlander.

Eind mei nam Mathieu van der Poel na anderhalf jaar opnieuw deel aan een wedstrijd in het mountainbiken. In september wil Van der Poel een gooi doen naar de wereldtitel en Nove Mesto was een eerste test. Die liep echter niet goed af. Al na drie minuten viel Van der Poel toen hij een andere renner wilde inhalen, na zes minuten ging hij overkop op het wasbord. Daarbij liep hij zelfs een klein breukje op aan de pols. Moet Van der Poel voorbeeld nemen aan Pieterse? Zijn voorbereiding op Nove Mesto was wel beperkt. "Hij zei heel laconiek: ik heb die fiets één keer aangeraakt. Dan denk ik: dat kan gewoon niet. De sport is nu te gespecialiseerd geworden", zegt Annemiek van Vleuten bij De Grote Plaat. “Ik vind het bijna respectvol naar de andere mountainbikers om zo maar even mee te doen. Je kan het er niet zomaar bij doen." Volgens Van Vleuten moet Van der Poel een voorbeeld nemen aan Puck Pieterse. "Zij pakt het veel doordachter aan. Ze doet een volledig mountainbikeblok midden in het wegseizoen, neemt haar MTB mee op hoogtestage, en reist ruim op tijd af naar wedstrijden. Misschien moet Mathieu haar eens bellen."