📷 "Belgische bond doet er heel moeilijk over": dit is hoe de nieuwe trui van Wellens er zal uitzien

Tim Wellens mag als Belgisch kampioen naar de Tour de France. Zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG zal hem ook een volwaardige kampioenentrui moeten geven.

Bij UAE Team Emirates-XRG zien ze hun renners liever geen nationaal kampioen worden, want dan komen hun sponsors minder goed naar voren. De ploeg van Tadej Pogacar kiest dan ook vaak voor sobere kampioenentruien.

Zo kreeg ook Tadej Pogacar in 2023 een Sloveense kampioenentrui met een klein streepje wit, blauw en rood. Tim Wellens hoeft echter niet te vrezen, want dankzij de Belgische wielerbond zal hij een volwaardige trui krijgen.

Belgische bond verplicht UAE tot volwaardige trui

"Ik heb er een beetje ervaring mee na mijn tijdrittitel van vorig jaar", zei Wellens na het BK in de studio van Sporza. "Ik weet dat de Belgische bond er heel moeilijk over doet. Ze zullen er wel voor zorgen dat het verplicht wordt."

De Belgische wielerbond verplicht namelijk dat de vlag over heel het shirt wordt uitgestrekt en niet beperkt wordt tot een witte trui met een dun lijntje met de Belgische driekleur. Sep Vanmarcke vindt dat niet meer dan normaal.

"Als dat niet veranderd is, is dat inderdaad zo. En dat juich ik alleen maar toe. Aan deze prachtige trui hoort niet geraakt te worden en ik ben blij dat we die in volle glorie zullen zien." Op sociale media werd al een ontwerp gepost van hoe de tricolore van Wellens er zal uitzien.