Opnieuw een strijd met Kopecky? Toptalent Fleur Moors volgt het voorbeeld van Thibau Nys

Toptalent Fleur Moors (19) is helemaal terug en zette dat in de verf op het BK met een bronzen medaille. Zondag mag ze zich ook voor het eerst tonen in een grote ronde.

Voor Fleur Moors begon het seizoen pas in juni. Door problemen met haar sinussen stond ze sinds december aan de kant. Daardoor miste ze de kerstperiode en de kampioenschappen in het veldrijden en ook het voorjaar op de weg. Begin juni kon Moors eindelijk aan haar seizoen beginnen en ze deed het meteen goed. Ze werd zesde in de Antwerp Port Epic, ze won Dwars door de Westhoek en ze werd tweede in Dwars door het Hageland. Moors mag naar de Giro Op het BK tijdrijden werd Moors vierde, op het BK op de weg pakte ze dus brons. Zondag staat de Limburgse ook aan de start van de Giro (6 tot 13 juli), het wordt net als bij Thibau Nys met de Tour haar eerste grote ronde bij de profs. Ook Lotte Kopecky rijdt de Giro. "Vorige week werd ik opgebeld dat ik de Giro zal rijden", zegt Moors bij WielerFlits. "Ik zit beter in mijn vel dan ooit. Niet per sé qua vermogens, maar ik voel me wel de beste versie van mezelf. De periode dat ik me minder goed voelde, heeft daar ook bij geholpen." Moors zal ook aan de start komen in de Ronde van Polen (12 tot 14 augustus) en in de Ronde van de Toekomst (23 tot 29 augustus), de Tour de France voor beloften. Ook het WK en EK zullen wellicht op haar programma staan.