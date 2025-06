Ploegleider Evenepoel wil nog iets kwijt over BK-zege van Wellens: "Als je dat allemaal zou tellen..."

Tim Wellens pakte op het Belgisch kampioenschap uit met een bijzonder sterke solo. Hij hield Remco Evenepoel af, maar ploegleider Iljo Keisse zag iets wat het verschil kan gemaakt hebben.

Remco Evenepoel afhouden met een solo van meer dan 40 kilometer, het is bijzonder weinig renners gegeven. Vaak is het Evenepoel die wint met lange solo's, nu zag hij ook eens de andere kant van het verhaal.

Al zag Iljo Keisse, ploegleider van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step, nog een ander cruciaal moment in de wedstrijd. "Het moment dat de volgwagen achter Wellens komt rijden. Als je de bidons zou tellen die hij gekregen heeft...", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Te veel bidons voor Wellens?

Het waren geen echte plakbidons (bidon collés), maar als je tien bidons geeft en dat duurt telkens twee seconden, dan scheelt dat wel veel, stelt Keisse. Een verwijt naar Wellens of UAE Team Emirates-XRG noemt Keisse het wel niet.

"Want als Remco in die situatie zou zitten, zouden wij hem ook bidons geven", geeft Keisse toe. En het was ook de verdienste van Wellens dat hij was weggereden van Evenepoel en zo'n voorsprong bij elkaar had gereden.

Keisse vindt ook dat Wellens een heel sterke en ook heel slimme wedstrijd heeft gereden. "Ik wil helemaal niks afdoen aan zijn overwinning", maakt hij nog eens duidelijk.