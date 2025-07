Alpecin-Deceuninck heeft evident doel met Van der Poel-Philipsen in de Tour én neemt verrassende Belg mee

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alpecin-Deceuninck heeft zijn achttal voor de Tour de France bekendgemaakt. De ploeg van de broers Roodhooft mikt op ritzeges met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen.

"De kaarten zijn geschud, tijd om ze neer te leggen. Tijd om ze neer te leggen. Onze hand is sterk. Van Lille tot Parijs, we jagen op podia, spelen om te winnen. Geen bluf, niet terugkrabbelen. We gaan er helemaal voor!"

Dat schrijft Alpecin-Deceuninck bij de aankondiging van zijn team voor de Tour. Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel zijn uiteraard de twee speerpunten van de ploeg en het doel van de ploeg is duidelijk: ritten winnen.

Van der Poel wil vier jaar na zijn emotionele ritzege op de Mûr-de-Bretagne eindelijk nog eens een rit winnen in de Tour. In de Dauphiné toonde de Nederlander dat hij een uitstekende vorm te pakken heeft en in de Tour krijgt hij tal van kansen op ritwinst.

Verstrynge maakt debuut in de Tour

Jasper Philipsen tankte vertrouwen in de Baloise Belgium Tour met een ritzege en kan zijn tiende ritzege pakken in de Tour. Hij moet dan wel afrekenen met Tim Merlier en Jonathan Milan, zij waren er de voorbije jaren niet bij in de Tour.

Ook sprinter Kaden Groves gaat mee naar de Tour en moet Philipsen samen met Jonas Rickaert ritzeges bezorgen. Ook Silvan Dillier, Gianni Vermeersch, Xandro Meurisse én Emiel Verstrynge zijn erbij. Voor de 23-jarige Verstrynge wordt het zijn eerste grote ronde.