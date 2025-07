Jan Bakelants vreest voor een mentale tik voor Wout van Aert, die hij niet beter ziet worden: "Miserie niet gespeeld"

Wout van Aert zou een heel belangrijke rol moeten vervullen in de Tour. Jan Bakelants ziet in zijn forfait voor het BK toch een mentale tik.

In Het Laatste Nieuws schetst Bakelants de krachtsverhoudingen tussen de ploegen in de Tour. Het is geen geheim dat Visma-Lease a Bike onder meer rekent op een sterke Van Aert om Jonas Vingegaard goed bij te staan. "De realiteit is dat er opnieuw een aantal vraagtekens zijn bij Visma-Lease a Bike", kan Bakelants er niet om heen.

Uitgerekend Van Aert zelf is één van die vraagtekens. "Helaas kent ook Wout van Aert weer zijn deel van de pech. Die miserie met zijn buik was niet gespeeld: hij was speciaal voor het BK teruggekomen vanop hoogte, want hij zag een echte kans op een nieuwe titel. In die zin is dat forfait toch weer een mentaal klapje, het zoveelste voor Wout."

Helpers Vingegaard ouder dan dertig

Van Aert is al van heel wat opdoffers hersteld. Mentale tik of niet, ook dit moet hij een plaats kunnen geven. Dan nog is de vraag of hij het met zijn ploeg kan halen van UAE. "Laten we een kat een kat noemen: de coureurs van Visma-Lease a Bike komen stilaan op leeftijd. Van Aert, Benoot, Campenaerts, Kuss, Yates: ze zijn de 30 gepasseerd."

Bakelants benadrukt dat hij hen naar waarde schat, maar de vraag is of ze ook nog dat flitsende hebben om Vingegaard aan een Tourzege te helpen. "Nog altijd steengoeie renners, dat zeker, maar ze gaan niet meer beter worden." Ook Wout van Aert ziet Bakelants dus niet meer beter worden. Dat is best wel een sombere vaststelling.

Pogacar moet tevreden zijn

Daar staat tegenover dat bij UAE mannen als Almeida, Sivakov en Narvaez enkele jaren jonger zijn en daardoor wellicht het toppunt van hun carrière beleven. Pogacar zal tevreden zijn op zulke knechten te kunnen rekenen.