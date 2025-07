Van Aert laat zich van sterke kant zien: "Geen probleem voor Wout, maar Pogacar heeft ons klap in het gezicht verkocht"

De ziekte van Wout van Aert zou slechts een kleine ongemakkelijkheid richting Tour mogen zijn. Bij Visma-Lease a Bike beseffen ze maar al te goed dat Pogacar de favoriet is in de Tour.

Mathieu Heijboer heeft bij Domestique gesproken over de uitdaging van te concurreren met Pogacar en is ook nog even teruggekomen op de Dauphiné. "Hij heeft ons weer een klap in het gezicht verkocht", geeft de head of performance van Visma-Lease a Bike grif toe. In de drie laatste dagen stak Pogacar er duidelijk heel ver bovenuit.

Dat wil niet zeggen dat ze bij de Nederlandse ploeg niet geloven in Vingegaard. "Ik denk dat hij zelfs een beetje voor op schema lag. We hebben veel meer vertrouwen in het niveau dat Jonas in de Tour kan halen dan vorig jaar. We hebben er vertrouwen in dat Jonas zijn niveau na de Dauphiné kon verbeteren, maar we zijn niet de favoriet."

Vingegaard lang in schaduw Van Aert

In elk geval heeft Vingegaard op zijn 28ste al een heel traject afgelegd. Heijboer kan appreciëren dat Vingegaard gestaag gebouwd heeft aan zijn carrière. "Zelfs toen hij voor het eerst tweede eindigde in de Tour, stond hij nog in de schaduw van Primoz Roglic en Wout van Aert. Hij had nog een heel 'veilige' omgeving rond zich."

Sindsdien is Vingegaard veel meer in de publieke belangstelling komen te staan en heeft hij geleerd om meer verantwoordelijkheid te nemen. De kans op succes in de Tour hangt ook wel af van de steun die hij krijgt. Drie van zijn ploegmaats rijden dit jaar zowel de Giro als de Tour: dat zijn Wout van Aert, Edoardo Affini en Simon Yates.

Van Aert kan twee grote ronden aan

"Wout en Simon wisten vooraf dat ze beide grote ronden gingen rijden, daar hebben we rekening mee gehouden. Voor Wout en Affini is het geen probleem", deelt Heijboer mee. Het is toch straf dat Van Aert bewijst dat hij prima twee grote ronden op korte tijd aankan. Het is niet evident: zo zou Yates er meer moeite mee hebben.