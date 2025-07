Merlier, Philipsen of Milan? José De Cauwer onthult zijn favoriet voor de eerste gele trui

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zaterdag staat in Rijsel de eerste etappe van de Tour op het programma, waarin wellicht gesprint zal worden voor de gele trui. José De Cauwer heeft een duidelijke favoriet.

Een etappe van 185 kilometer met start en aankomst in Lille en onderweg drie beklimmingen van vierde categorie, waarvan de laatste op zo'n 45 kilometer van de streep ligt. Dat is het profiel van de eerste etappe van de Tour.

José De Cauwer ging de eerste etappe al eens verkennen en zag een typische etappe voor Noord-Frankrijk. Het is niet al te gevaarlijk, maar er is natuurlijk wel het gegeven dat het de eerste etappe is en de gele trui op het spel staat.

Op 80 kilometer van de streep ligt de Casselberg en de finale wordt gevaarlijk. "Er zijn versmallingen met asverschuivingen waar je toch van schrikt. Je hebt die stress in het peloton: dit zal iets geven", zegt hij bij Sporza.

De Cauwer ziet Merlier als favoriet

Het binnenrijden van Lille vindt De Cauwer maar triestig, maar wellicht kon het niet anders door de veiligheid. Er is gekozen voor een laatste rechte lijn van 1.400 meter en dan denkt De Cauwer vooral aan Tim Merlier.

"Vaak komt hij naar voren als een duivel-uit-een-doosje, maar in de Tour is die kans minder groot. Op pure sprintsnelheid zeg ik Merlier, maar ik ben benieuwd wat de ploegmakkers van Jasper Philipsen en Jonathan Milan met hun trein doen."