Remco Evenepoel is stilaan beu: "Ga dat niet week na week blijven herhalen"

Remco Evenepoel wil in zijn tweede Tour de France opnieuw zo ver mogelijk komen. De vraag of hij de strijd kan aangaan met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, is hij wel stilaan beu.

Na Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard is Remco Evenepoel de derde favoriet voor de eindzege in de Tour. Na zijn derde plaats van vorig jaar lijkt Evenepoel minstens weer het podium te mogen mikken.

Een jaar geleden was het verschil met Pogacar negen minuten, de kloof met Vingegaard drie minuten."Of ik dit jaar dichter bij Pogacar en Vingegaard ga geraken? Dat is moeilijk te zeggen", zei Evenepoel op zijn persconferentie voor de Tour.

"Ik ga mezelf niet week na week blijven herhalen. We zullen zien waar we staan na drie weken. Ik heb door die val op training niet de wintertraining gehad die ik moest hebben. We zullen het dag per dag moeten bekijken. En accepteren hoe de Tour zal gaan."

Evenepoel over gevaar van eerste week

Het zal voor Evenepoel, en dat geldt voor alle klassementsrenners, wel zaak zijn om de eerste tien dagen uit de problemen te blijven. In het noorden en westen van Frankrijk loert het gevaar namelijk om elke hoek.

"Iedereen weet dat de Tour pas écht in de tweede week begint, in de Pyreneeën. En dan is er nog week drie. Het zal om geduld draaien." Al krijgt Evenepoel op dag vijf al een eerste kans op ritwinst in de tijdrit van 33 kilometer.