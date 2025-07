Stevig nadeel voor Merlier, Van Lerberghe is helder: "Als Tim naast het geel grijpt, dan..."

Soudal Quick-Step droomt ervan om net als in 2022 de gele trui op dag één te pakken. Tim Merlier en Bert Van Lerberghe zullen het wel met z'n tweeën moeten klaarspelen.

In 2022 veroverde "farmer's son from Belgium" Yves Lampaert verrassend de gele trui in de openingstijdrit van de Tour in Kopenhagen. Drie jaar later wil Soudal Quick-Step dat nog eens overdoen met Tim Merlier.

De Europese kampioen is op papier de beste sprinter van dit seizoen, maar heeft ook wel een stevig nadeel. "We zijn slechts met ons tweeën", zegt zijn lead-out Bert Van Lerberghe bij Het Nieuwsblad.

Concurrenten Jonathan Milan (Lidl-Trek) en Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) kunnen rekenen op drie of vier renners in steun. Van een perfecte lead-out voor Merlier zal dus geen sprake zijn in de Tour.

Van Lerberghe wil Merlier in het geel zien

Toch toonden Van Lerberghe en Merlier al meermaals aan dat ze ook met z'n tweeën kunnen scoren. "Als Tim naast het geel grijpt, zal ik me dat persoonlijk aantrekken", legt Van Lerberghe zich veel druk op.

Als Merlier meteen kan scoren in Rijsel, denkt Van Lerberghe dat er nog meer successen kunnen volgen voor de Europese kampioen. Want in totaal ziet hij zo'n vijf kansen voor de sprinters dit jaar.