Zullen Pogacar en co spijt krijgen in de Tour? "UAE is daar niet mee bezig"

De eerste tien dagen van de Tour worden vooral in de noorden en westen van Frankrijk gereden. Dat is duidelijk merkbaar aan de samenstelling van de ploegen, maar niet bij UAE.

Na de lastige Grand Départs in Firenze en het Baskenland trekt de Tour opnieuw naar Noord-Frankrijk. In 2022 ging de Tour daar verder na drie ritten in Denemarken. Met drie etappes was de passage echter kort.

Dat is nu wel anders. "Het is een tiendaagse van Duinkerke met klimmetjes en smalle wegen", zegt Thijs Zonneveld bij Sporza. Zonneveld vreest dan ook dat er al toppers zullen wegvallen door valpartijen.

"Het is ongezien hoe ASO het nu gedaan heeft. Ik kan me geen recente grote ronde voorstellen die op deze manier is begonnen", zegt de Nederlander. En dat merk je volgens de Nederlander ook aan de selecties van de ploeg.

UAE rekent op Pogacar om het zelf op te lossen

Visma-Lease a Bike verving de sukkelende Laporte niet door een klimmer, maar wel door Europees kampioen tijdrijden Affini. Hij is een man voor die eerste helft van de Tour. Veel ploegen zijn dan ook hard bezig met de eerste helft van de Tour.

"UAE is daar niet mee bezig", lacht Zonneveld. Met Almeida, Yates, Soler en Sivakov krijgt Pogacar veel steun bergop. En ook Narvaez, Wellens en Politt kunnen bergop uit de voeten. "En UAE gaat ervan uit dat Pogacar het zelf wel weer oplost."