Evenepoel komt gevat uit de hoek over eventuele transfer naar INEOS en zegt waarom hij niet nu al witte vlag kan hijsen

Remco Evenepoel is nog zo ontspannen dat hij gevat uit de hoek kan komen. Zelfs transfergeruchten brengen hem niet van de wijs.

Vanavond gaat in Lille de ploegenpresentatie door, maar eerst maakte Remco Evenepoel nog tijd voor een officiële persbabbel. Hij nam de gelegenheid om uit te leggen waarom hij niet nu al de witte vlag hijst in de strijd met Pogacar en Vingegaard. Evenepoel vindt dat hij dat niet kan maken ten opzichte van zijn ploeg Soudal Quick-Step.

Evenepoel heeft bij eerdere media-optredens wel al toegegeven dat het heel moeilijk wordt om de Tour te winnen. Misschien zou hij beter zeggen dat dit gewoon te hoog gegrepen is. Dan zou er minder druk op zijn schouders liggen. Iedereen zou dan het behalen van de derde plaats in het klassement een succes voor Remco vinden.

Evenepoel wil Pogacar en Vingegaard bestoken

"Het zou niet fair zijn ten aanzien van de ploeg als ik niet zou wedijveren met Pogacar en Vingegaard", geeft Evenepoel zijn verklaring. "Zij zijn de topfavorieten, maar ik wil het hen zo lastig mogelijk maken. De koers zal wel uitmaken welke positie in het klassement ik waard ben." Evenepoel is dus bereid om de wedstrijd voor zich te laten spreken.

Opvallend: er zijn dit jaar geen bonificiatieseconden meer in de zware bergritten. Evenepoel bespreekt of dat terecht is. "Ik zal antwoorden met een vraag: geven ze ook bonificatieseconden in tijdritten?" Dat zou Remco natuurlijk wel zien zitten. "Ik vind het niet nodig", zegt hij over boni's in bergritten. "Als je te horen krijgt dat je twee minuten achter ligt op Pogacar, waarom moeten er dan nog tien seconden liggen aan de aankomst?"

Evenepoel zegt geen geruchten te hebben gehoord

Ook dit jaar zijn er weer heel wat geruchten opgedoken over een eventuele transfer naar INEOS volgend jaar. Evenepoel komt gevat uit de hoek als dit ter sprake komt. "Ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb geen geruchten opgevangen. Of ze nu positief of negatief zijn, ik laat er mij niet door beïnvloeden."