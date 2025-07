Hoe mooi, een betere motivatie kan hij zich niet wensen: Evenepoel beleeft nog innig moment met echtgenote Oumi Rayane

Aan motivatie en aan steun van vrouwlief Oumi geen gebrek. Remco Evenepoel kan in elk geval met een frisse geest aan de Tour beginnen.

Donderdagavond vond in Lille de ploegenpresentatie van de Tour plaats. Zeker niet alle renners zullen konden rekenen op de aanwezigheid van hun partner. Remco Evenepoel was één van de renners die het meest het gezelschap van zijn partner opzocht. Dat bleek toen Soudal Quick-Step kwam aangereden: Remco stopte meteen bij Oumi.

Remco kreeg nog een zoen van zijn echtgenote en een schouderklopje. Nu ja, het was eerder even over zijn schouder wrijven. In elk geval is het een teken van steun en dat zal Remco zeker kunnen appreciëren, zo kort voor de start van de Tour. Het was een kort maar innig moment. Zijn ploeg was intussen al een stukje verder gereden.

Evenepoel aanwezig op ploegenpresentatie

Evenepoel repte zich dan ook maar, zodat hij samen met zijn ploegmaats op de boulevard kon rijden die leidde naar het podium van de ploegenpresentatie. Nadat ze daar hun ding gedaan hadden, werd Remco nog eens gespot aan de zijde van zijn vrouw. Hij maakte nog eens tijd voor een babbel en ze toonde hem een geel TDF-lintje.

Evenepoel kon het duidelijk waarderen dat hij deze momenten nog met zijn vrouw kon delen, voor het grootste wielercircus ter wereld helemaal losbarst en hij wekenlang in die bubbel van zijn wielerploeg zit. Dat begint door vandaag in alle rust toe te leven naar de start van de Tour de France, die morgen dan eindelijk plaats zal vinden.

Evenepoel wordt volop gesteund

Remco Evenepoel weet in elk geval dat hij volop gesteund wordt van op het thuisfront. Dat is al heel belangrijk voor een wielrenner. Dat moet voor mentale rust zorgen, wat de best mogelijke prestaties op de fiets realiseerbaar maakt.