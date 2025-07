Jonas Vingegaard zet Wout van Aert met de voeten op de grond met een glasheldere mening over de rolverdeling

Net als Wout van Aert heeft Jonas Vingegaard eerder op de dag de pers te woord gestaan. De tweevoudig Tourwinnaar had het zelfs over zijn Belgische ploegmaat.

Er werd dan ook specifiek gevraagd naar de mogelijkheid dat Vingegaard een handje zou toesteken om Van Aert te helpen een rit te winnen. "Als Wout één of meerdere etappes kan winnen, of als hij enkele dagen in de gele trui kan rijden, zou mij dat ook heel blij maken", antwoordt Vingegaard. Een succes van zijn ploegmaat zou hem dus verheugen.

Dat wil nog niet zeggen dat Vingegaard daar ook zelf veel energie in steekt. Hij maakt duidelijk dat het belangrijkste is dat Visma-Lease a Bike hem in stelling brengt voor een potentiële eindzege. "We hebben er onderling ook over gepraat dat het grootste doel is om de gele trui te hebben in Parijs", benadrukt Vingegaard nog eens fijntjes.

Eindzege mag niet in gevaar komen

De strijd om de eindzege komt absoluut op de eerste plaats. "We willen dat niet in het gevaar brengen. Als er een mogelijkheid is om te helpen zonder dat doel in gevaar te brengen, dan zou ik dat natuurlijk graag doen." Dat zijn mooie woorden, maar op basis van het verleden mogen we ons wel afvragen of het daar niet bij zal blijven.

De praktijk heeft uitgewezen dat Van Aert meer doet voor Vingegaard dan Vingegaard voor Van Aert. Vingegaard moest het uiteraard ook nog hebben over zijn rivaal voor de gele trui. "Ik ga je niet vertellen wat mijn plan is om Pogacar te verslaan. Dat hij mij de beste klimmer noemt? Dat was er in de Dauphiné niet aan te zien."

Vingegaard niet bang van Pogacar

In die rittenkoers was Pogacar de betere, maar dat boezemt Vingegaard geen angst in. "Als we bang zouden zijn van Pogacar, zouden we beter thuisblijven." De Deen beseft dat hij al vroeg in de Tour alert zal moeten zijn. "De eerste week wordt heel hectisch."