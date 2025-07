Verlegt Mathieu van der Poel de grens nog een keer? Belgische ploeg bestrijdt hem met uitblinker maar is ook realistisch

Gaat Mathieu van der Poel de grenzen nog eens verleggen in deze Tour de France? Een Belgische ploeg hoopt van niet: Intermarché-Wanty wil hem bekampen met Biniam Girmay.

Dat is natuurlijk de groene trui van vorig jaar. Het werd voor Biniam Girmay een droomeditie: naast het veroveren van de puntentrui was de Eritreeër ook goed voor liefst drie ritzeges. Deze keer zitten er veel meer lastige ritten bij die op maat zijn van een Van der Poel. Ook in die etappes moet een Girmay in topvorm zijn mannetje kunnen staan.

Dat geeft Intermarché-Wanty de hoop dat er opnieuw heel wat mogelijk zijn. Van der Poel en Girmay waren al concurrenten van elkaar in de sprints in de Giro van 2022. Sindsdien hebben beide renners hun palmares nog verder opgesmukt. De uitdaging voor Girmay is om Van der Poel nu meer op zijn eigen terrein te bekampen in de Tour.

Van der Poel moeilijk te kloppen op Mûr-de-Bretagne

Dan komt de Mûr-de-Bretagne in beeld, de enige aankomst waar Van der Poel al kon juichen in de Tour de France. "Mûr-de-Bretagne zal misschien op de limiet zijn, maar alles daar net onder moet mogelijk zijn", heeft Aike Visbeek volgens Het Laatste Nieuws laten optekenen in de aanloop naar de Tour. Dan is er nog vaak iets te oogsten.

"Daar hebben we ons ook specifiek op voorbereid door een groot klassiek blok af te werken, om zo Biniams motor nog meer uit te bouwen voor die eerste Tour-week", verklaart de Nederlandse performance manager van de ploeg. Dat klopt: de Afrikaan heeft inderdaad van Milaan-Sanremo tot Parijs-Roubaix amper een klassieker gemist.

Girmay nog op zoek naar eerste zege in 2025

Het valt nu af te wachten of dit ook gaat renderen. Girmay gaf in sommige van die wedstrijden een meer dan behoorlijke indruk, maar hij is wel nog altijd op zoek naar zijn eerste zege van het jaar. De winnaar in hem moet in de Tour dus opnieuw boven komen.