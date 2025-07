De Wolf ziet cruciale rol voor Van Aert in de Tour: "Vingegaard weet niet wat dat is"

Jonas Vingegaard wil dit jaar opnieuw de Tour de France winnen. Voor de Deen wordt het, net als voor alle klassementsrenners, overleven de eerste tien dagen.

De Tour van dit jaar kan in twee delen opgedeeld worden. In de eerste elf ritten wordt het chaotisch en zal er veel stress zijn, vanaf de twaalfde rit begint er een andere Tour met heel wat bergritten.

Het zal voor heel veel klassementsreners dan ook overleven zijn in Noord-Frankrijk, om vooral geen tijd te verliezen. Maar er zal ook van elke gelegenheid gebruik worden gemaakt om concurrenten op achterstand te rijden.

"Hoort Visma in de radio: ‘Split in het peloton’, en Pogi zit in groep twee, wees maar zeker dat de kraan vooraan open gaat. Of stel dat Remco in groep twee zit: ze gaan hem altijd proberen uitschakelen", zegt Oliver Naesen bij Het Nieuwsblad.

Zal Vingegaard moeten rekenen op Van Aert?

Een minuut verliezen is heel gemakkelijk gebeurd in Noord-Frankrijk, stelt Dirk De Wolf. En dan is wereldkampioen Tadej Pogacar in het voordeel volgens hem. Dat heeft een heel logische reden.

"Omdat hij ook al die klassiekers rijdt. De wind, het wringen: die kent dat. Vingegaard weet niet wat een klassieker is. Die gaat daar volledig van Wout van Aert afhangen", stelt De Wolf.