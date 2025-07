Maakt Soudal Quick-Step zich klaar voor zijn vertrek? Evenepoel teleurgesteld door Foré: "Beetje jammer, ja"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step. CEO Jurgen Foré lijkt voorlopig geen inspanningen te doen om Evenepoel te overtuigen om te blijven.

Geen volledige ploeg in dienst voor Remco Evenepoel in de Tour, want sprinter Tim Merlier en zijn lead-out Bert Van Lerberghe gaan ook mee. Bergop vreest Evenepoel dat hij snel geïsoleerd zal zitten.

Want Evenepoel kan niet rekenen op Landa en Vervaeke, zij liggen in de lappenmand. Aanwinsten Paret-Peintre en Schachmann zijn er wel, net als Van Wilder. Die laatste zal wellicht van goudwaarde zijn voor Evenepoel.

Qua transfers zitten er ook niet echt versterkingen aan te komen. Stuyven (Lidl-Trek), Planckaert en Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck) en Cériel Desal (Wagner Bazin WB) zijn vooral versterkingen voor de klassiekers.

Geen versterkingen voor Evenepoel

"Moeilijk voor mij om hier diep op in te gaan, maar... beetje jammer, ja. Landa tekende wel bij. Maar Mikel gaat ook niet meer tot zijn zestigste koersen...", zegt Evenepoel bij HLN. Want Evenepoel wil wel versterkingen.

"Als we écht meer controle beogen en grote ronden willen gaan winnen, zullen er nog een aantal sterke klimmers moeten bijkomen, vrees ik." Of bereidt CEO Jurgen Foré zich al voor op het vertrek van Evenepoel in 2027 en laat hij het rondewerk varen?