Michel Wuyts ziet Mathieu van der Poel de Tour naar zijn hand zetten en zegt hoeveel etappes hij zal winnen

Mathieu van der Poel maakt in deze Tour jacht op zijn tweede ritzege in de Tour. Michel Wuyts ziet dat straks ook gebeuren en denkt zelfs aan meerdere ritzeges.

Het palmares van Mathieu van der Poel in de Tour oogt voor een renner van zijn kaliber mager. Hij won in 2021 de tweede etappe met aankomst op de Mûr-de-Bretagne en veroverde ook de gele trui, die hij zes dagen zou dragen.

Van der Poel maakte in 2021 zijn debuut in de Tour, maar zou in zijn drie volgende deelnames geen enkele rit meer winnen. De Nederlander eindigde de voorbije twee jaar zelfs geen enkele keer in de top tien in een etappe.

Dit jaar wordt het anders, denkt ook Michel Wuyts. Er zijn kansen bij de vleet en Van der Poel zal met Pogacar een bondgenoot vinden. "Ja, natuurlijk slaan die twee de handen in elkaar. Twee superieuren onder elkaar", zegt Wuyts bij HLN.

Wint Van der Poel twee of drie ritten in de Tour?

Hij ziet kansen voor Van der Poel in de tweede rit naar Boulogne-sur-Mer, de vierde rit naar Rouen, de zesde rit naar Vire Normandie en de zevende etappe naar de Mûr-de-Bretagne. Daar won hij dus al eens.

Wuyts ziet dat Van der Poel na twee keer een mindere Tour weer zo gretig is als in 2021. "Toen streed hij zes dagen meesterlijk in het geel. Die kleur wil hij nu ook. De Van der Poel van de Poggio valt moeilijk te stoppen. Ik mik op twee ritzeges. Met wat meeval zelfs op drie."