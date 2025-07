Zijn deelname hing aan een zijden draadje: Sven Nys onthult hoe ziekte Thibau Nys bijna de Tour kostte

Voor Thibau Nys wordt de Tour de France zijn eerste grote ronde in zijn carrière. Zijn deelname hing wel aan een zijden draadje.

Het was al enkele weken duidelijk dat Thibau Nys dit jaar de Tour zou rijden, maar zijn deelname kwam nog bijna in het gedrang. Voor de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour moest Nys opgeven door ziekte.

Die ziekte kostte hem ook bijna zijn deelname aan de Tour, onthult vader Sven Nys "Eén dag langer ziek had misschien toch een ander effect gehad op die beslissing", zegt hij bij Sporza Tour.

Nys had één dag koorts en dat mocht zeker geen twee dagen duren, want dat had voor een langer herstel gezorgd. "Dat heeft te maken met het huidige wielrennen. Je kan niet zomaar iemand wijsmaken dat je je goed voelt. Alles wordt met parameters nagegaan."

Kan Nys een etappe winnen in de Tour?

Uiteindelijk is alles goed gekomen en staat Nys aan de start van de Tour. En dan is natuurlijk ook de vraag of Thibau Nys meteen een etappe kan winnen. In de punchersetappes krijgt hij alvast de vrijheid.

Daarin zal Nys kunnen rekenen op Stuyven en Theuns om hem op het goede moment af te zetten. "In het verleden is al een paar keer gebleken dat als hij echt op zijn best is dat hij dan kan wedijveren met de besten van de wereld", zegt Sven Nys nog.