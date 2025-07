🎥 Vanmarcke begrijpt niets van opvallende actie van Vingegaard: "Waarom dan?"

Jonas Vingegaard liet zich duidelijk opmerken in de eerste etappe van de Tour. De Deen zette zelf mee de beslissende waaier op en pakte zelfs een bergpunt mee.

Visma-Lease a Bike is duidelijk niet naar de Tour de France gekomen om te wachten op de bergen om Tadej Pogacar te bestoken. Ze hebben er de ploeg voor en gaan die ook gebruiken, maar Pogacar was wel mee in de eerste waaier.

Opvallend was wel dat kopman Jonas Vingegaard zelf mee de waaier trok. Wie opgegroeid is in Denemarken weet wat rijden in de wind is en Vingegaard toonde nog maar eens dat hij meer kan dan alleen maar bergop rijden.

Het is een versie van Vingegaard die we echter nog maar weinig gezien hebben. Hij zit ondanks een mindere Dauphiné vol zelfvertrouwen en wil geen enkele kans laten liggen om Pogacar het vuur aan de schenen te leggen.

Vingegaard pakt bergpunt mee

Een ander opvallend beeld van Vingegaard was er op de Mont Noir, de laatste van drie beklimmingen van vierde categorie. De Deen reed op kop van het peloton en keek opvallend vaak rond, om dan het ene puntje voor het bergklassement te pakken.

Co-commentator Sep Vanmarcke begreep er niets van. "Waarom dan? Een kilometer voor de top zag je al dat hij er mee bezig was." Rijdt de Deen nu al voor troostprijzen en de tweede plaats in de Tour?

"Dat denk ik niet", zei Vanmarcke. "Maar in de hoge bergen zijn er 20 punten te verdienen op een beklimming buiten categorie." Eén puntje stelt dus niet veel voor. Maar voor Vingegaard was het wel een primeur, hij kwam nog nooit eerder als eerste boven op een beklimming van vierde categorie.

⚪🔴 And it's Jonas Vingegaard himself who comes to take the last point in play for the @maillotapois today.



⚪🔴 Et c'est Jonas Vingegaard en personne qui vient prendre le dernier point en jeu pour le @maillotapois aujourd'hui. #TDF2025 pic.twitter.com/qAVmmM937j — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025