Alpecin-Deceuninck heerst in TDF: Van der Poel klopt Pogacar en pakt geel over van Philipsen, sterke Kopecky pakt roze niet

Jasper Philipsen is de eerste man in het geel, maar wie weet slaat een andere klepper uit de Lage Landen een slag op de tweede dag van de Tour. Dan denken we in de eerste plaats aan Van der Poel en Van Aert. Ondertussen begint de Giro bij de vrouwen. We volgen alles in dit live-overzicht.

FINISH: Van der Poel wordt de kop opgedrongen. Ondankbaar, maar hij zet dan maar zelf vol de sprint aan. Het wordt een duel met Pogacar, maar Van der Poel houdt stand en wint! Een droomscenario voor Alpecin-Deceuninck dit weekend. Van der Poel slaat nu de dubbelslag: hij wint de rit en neemt het geel over van ploegmaat Philipsen! Vingegaard is derde. Wat een top drie.

NOG 1 KM: Lipowitz heeft ook nog tevergeefs geprobeerd om weg te rijden. Het gaat gebeuren in de slotkilometer. Wat doen Pogacar, Van der Poel en Evenepoel?

NOG 2 KM: het trio is weer gegrepen. Wie komt straks met de uitval of sprint die de overwinning oplevert?

NOG 3 KM: een uitval van Vauquelin, Jorgenson en Lutsenko is ook nog wel wat. Heel ver rijden ze niet vooruit. Spanning troef.

NOG 5 KM: de Côte d'Outreau is het laatste klimmetje van de dag. Vauquelin valt aan in de laatste paar honderden meters, maar veel afscheiding komt er niet. Vingegaard versnelt ook nog op de uitloper.

NOG 7 KM: Vauquelin, Narvaez en Laurance komen ook aansluiten en zo wordt het een elitegroepje van negen. Ook een achtervolgende groep is nog niet al te ver weg.

NOG 9 KM: Van der Poel schuift op en zit zo in het spoor van Benoot, als die op de klim aan zijn kopbeurt begint. Wanneer Benoot van de kop gaat, loeren Van der Poel en Pogacar naar elkaar. Jorgenson versnelt. Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, Evenepoel en Grégoire gaan mee.

NOG 19 KM: een groepje met Thibau Nys wordt gesignaleerd op een veertigtal seconden van de eerste groep. Met hem moet zoals verwacht, door zijn val van gisteren, geen rekening gehouden worden. Het is nu uitkijken naar de zwaarste klim van de dag. Bij het ingaan van de laatste tien kilometer wordt het een kilometer bergop knallen.

NOG 29 KM: Van Aert neemt een kopbeurt voor zijn rekening op de klim van derde categorie. Wellens neemt daarna over. Ondertussen staat Milan stil. Het wordt kwestie om de schade op te meten en te zien wie er allemaa mee is. Van aanvallen op de klim geen sprake. Wellens komt als eerste boven.

NOG 39 KM: we naderen stilaan de beklimming op 30 kilometer van de aankomst. Het wordt uitkijken of er daar reeds wordt aangevallen.

NOG 51 KM: de hergroepering is inmiddels een feit. Zo goed als alles weer samen.

NOG 53 KM: de kopgroep haalt nog net de tussensprint. In het peloton doen Milan, Girmay, Merlier en Philipsen mee. Milan is duidelijk ontevreden en kaffert Girmay volledig uit. Een Italiaanse furie! Hij was wel de snelste van de sprinters.

NOG 62 KM: een hergroepering loert al om de hoek. De voorsprong van de vluchters zakt onder de minuut.

NOG 74 KM: Waerenskjold, de nummer 3 van de rituitslag van gisteren en ook betrokken bij die val met Van Eetvelt, moet lossen uit het peloton. Hem moeten we deze keer niet verwachten bij de beteren aan de aankomst.

NOG 86 KM: na enig stayerwerk komt Van Eetvelt, begeleid door enkele ploegmaats, weer aansluiten in het peloton.

NOG 95 KM: Van Eetvelt rijdt nog altijd 1'15" achter het peloton. Volle bak achtervolgen dus.

NOG 99 KM: Van Eetvelt is betrokken bij een valpartij met enkele renners. De Lotto-renner gaat toch weer op pad.

NOG 104 KM: de vluchters komen boven op een klim. Het gaat tussen Van Moer en Leknessund voor de bergpunten. Leknessund haalt het. De voorsprong van de kopgroep op het peloton bedraagt 2'36".

VOORAF: de Giro d'Italia Women is de eerste grote ronde die de ontknoping van de dag al kent. Na haar zege op het BK tijdrijden was Lotte Kopecky opnieuw op de afspraak in het werk tegen de klok. Ze zette een knappe tijdrit neer in de veertien kilometer lange tijdrit in Bergamo, goed voor de tweede plaats. De roze trui gaat naar vrouw in bloedvorm Marlen Reusser: de ex-ploeggenote van Kopecky was nog 12 seconden sneller.

Ondertussen heeft de Belgische wielerfan in de Tour ook iets om zich aan op te warmen. Brent Van Moer zit in de vroege vlucht en wordt vergezeld door de Noor Leknessund, de Kazachse renner Fedorov en de Fransman Armirail. Voor aanvang van de rit was het chaos: de regen en volkstoeloop zorgde voor files en een uitgestelde start. Nu kent de koers weer zijn normaal verloop. Omstreeks 15u10 is het nog zo'n 110 kilometer koers.