Remco en Oumi zijn zielsverwanten: Evenepoel legt uit waarom ze een speciale band hebben

Remco Evenepoel kan al enkele jaren rekenen op de steun van zijn vrouw Oumi. De olympische kampioen legt uit waarom ze zo goed bij elkaar passen.

Waar Remco Evenepoel is, zie je heel vaak zijn vrouw Oumi. Ook afgelopen donderdag tijdens de ploegenpresentatie in Rijsel was ze aanwezig en merkte Evenepoel haar op in de mensenmassa.

Evenepoel probeert zoveel mogelijk tijd door de brengen met zijn vrouw. "Als ik losrijd, zal ik altijd aan Oumi vragen of we ergens afspreken. Of we proberen andere dingen in te plannen", zegt hij bij Vive le Vélo.

"Maar we zijn ook graag samen tussen onze vier muren." Ook al is Evenepoel dan niet vaak thuis, sinds zijn comeback in de Brabantse Pijl midden april is Evenepoel amper of niet in België geweest.

Evenepoel en Oumi zijn zielverwanten

Evenepoel en Oumi worden ook wel eens zielsverwanten genoemd. "Alles wat we meemaken, is voor allebei nieuw. We hebben alles samen meegemaakt en dat schept een speciale band", legt Evenepoel uit.

"Het is niet dat ik al wereldkampioen was geworden en dat we elkaar dan pas hebben leren kennen. We hebben alles samen beleefd." Remco en Oumi zijn sinds oktober 2017 een koppel, in oktober 2022 stapten ze in het huwelijksbootje.