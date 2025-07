Lance Armstrong steunt Mathieu van der Poel na storm van kritiek: "Belachelijk"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Net voor de Tour de France pakte Mathieu van der Poel uit met een opvallende deal met een luchtvaartmaatschappij gespecialiseerd in privé- en zakenvluchten. Dat leverde Van der Poel stevig wat kritiek op.

Mathieu van der Poel was al ambassadeur van Lamborghini Antwerp en duikt dan ook geregeld op met een peperdure auto van het Italiaanse luxemerk. Nu sloot Van der Poel dus een nieuwe en opvallende deal.

Van der Poel is nu ook ambassadeur voor FLYINGGROUP, een Antwerpse luchtvaartmaatschappij gespecialiseerd in privé- en zakenvluchten. Al snel kreeg Van der Poel kritiek, onder meer over de negatieve impact op het klimaat.

De Nederlander reageerde ook op die kritiek. "Ik begrijp de zorgen over het milieu en ik respecteer ieders stem. Tegelijkertijd is de manier waarop ik reis belangrijk voor mijn sport en carrière. Ontspannen vliegen, met minder stress en blootstelling, helpt me gefocust en gezond te blijven."

Armstrong steunt Van der Poel

Lance Armstrong begrijpt de kritiek op Van der Poel helemaal niet. "Dit is belachelijk. Deze atleten zouden allemaal een privévliegtuig moeten hebben. Waar zijn we als wielersport mee bezig?", zei hij bij The Move.

Van der Poel nam al enkele keren een privévliegtuig. Dat deed hij onder meer voor de Wereldbeker veldrijden in het Franse Besançon eind vorig jaar, waardoor Van der Poel de avond voordien nog in zijn eigen bed kon slapen.