Van Aert dacht aan stoppen, maar rijdt nu de Tour: manager onthult waarom hij toch wilde doorgaan

Wout van Aert zat na zijn valpartij in de Vuelta bijzonder diep en dacht zelfs even aan stoppen. Die twijfels zijn echter al een tijdje van tafel geveegd.

Een stevige valpartij in de 16de etappe van de Vuelta maakte vorig jaar een einde aan het seizoen van Wout van Aert. Hij liep een diepe wonde op aan zijn knie en moest opnieuw aan een revalidatie beginnen.

En dat geen half jaar na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, waardoor Van Aert twee maanden in de lappenmand lag. Eind vorig jaar waren er dan ook twijfels over het verderzetten van zijn carrière.

Van Aert wil nog altijd winnen

"Maar hij doet het gewoon heel graag", zegt zijn manager Jef Van den Bosch bij Vive le Vélo. "Om weer te werken naar die successen en iedereen te laten zien tot wat hij in staat is. Wout is helemaal nog niet klaar met de koers. Hij wil nog zo veel zaken realiseren."

Zo boekte Van Aert in de Giro een bijzonder mooie zege in Siena. Hij vervolledigde daarmee zijn trilogie in de grote rondes en boekte er zijn eerste zege in acht maanden, maar ook zijn 50ste profzege.

En Van Aert was ook heel belangrijk in de eindzege van Simon Yates in de Giro, met een cruciale rol in de voorlaatste rit. Daar haalt hij ook veel voldoening uit. "Het triggert Wout om die dingen te kunnen bereiken."