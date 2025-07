Hoopvolle prestatie van Van Aert in de Tour, maar hij kondigt nu al iets opvallends aan

Wout van Aert heeft niet kunnen strijden voor de ritzege in de Tour de France. Hij was wel veel beter dan afgelopen zondag en werd elfde op een halve minuut.

Door zijn buikgriep begon Wout van Aert twijfelachtig aan de Tour de France. Hij speelde in de eerste drie dagen geen hoofdrol en het was dan ook wachten op een hoopvolle prestatie. Die kwam er op dag vier.

Hij kon tot diep in de finale volgen, maar op de laatste beklimming moest hij wel de rol lossen toen Pogacar en Vingegaard aanvielen. "Ik kwam niet veel later boven, maar eens daar zat iedereen op de limiet", zei hij bij VRT.

"Toen ik boven kwam wist ik al dat ik niet meer terug zou keren. Maar Jorgenson en Vingegaard zaten vooraan, dus een goede dag voor ons." Zelf kwam Van Aert dus als elfde over de streep, op een halve minuut van Pogacar.

Gaat Van Aert niet voluit in de tijdrit in de Tour?

"Het ging goed. Niet bijzonder genoeg om mee te doen in het slot, maar ik voelde me een stuk beter en heb de finale kunnen rijden. Dat is een stap vooruit." Doet hij woensdag ook mee voor de ritzege in de tijdrit?

"Daar moet ik nog eens over nadenken", zegt Van Aert. "Vroeger zou ik er altijd voluit voor gaan, maar ik moet realistisch zijn dat ik Remco zeker niet ga kloppen in een tijdrit." Neemt hij dan een snipperdag in de tijdrit van 33 kilometer?