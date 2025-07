Zege van Tim Merlier in de Tour zorgde voor bijzondere taferelen bij de familie Vandenbroucke

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier won voor de tweede keer in zijn carrière een rit in de Tour. Zijn overleden schoonvader Frank Vandenbroucke slaagde daar nooit in.

Cameron Vandenbroucke was amper 10 jaar toen haar vader Frank overleed in 2009, lang voor ze samen was met Tim Merlier. Hij heeft zijn schoonzoon dan ook nooit gekend en ook zijn kleinzoon Jules niet.

"Papa zag zijn familie heel erg graag. Hij had altijd graag een zoon gehad, maar hij kreeg twee dochters. Nu is er onze zoon Jules, daar zou hij heel trots op geweest zijn", zegt Cameron Vandenbroucke bij Vive le Vélo.

Veel emoties bij familie Vandenbroucke door zege Merlier

Ook voor Tim Merlier is Jules belangrijk, volgens Cameron is hij "een beetje verliefd" op hun zoon. "Het geeft hem een boost als we op de koers zijn." Op dag één moest Jules zijn papa nog troosten, nu konden ze samen vieren.

De zege van Merlier, zijn tweede ooit in de Tour, betekende ook veel voor de schoonfamilie van Merlier. "Papi (Jean-Jacques Vandenbroucke, de vader van Frank en opa van Cameron, nvdr.) was in tranen."

"Terwijl hij bijna nooit weent. Die zege van Tim betekent veel voor hem. En ik hoop dat mijn papa hierboven ook trots is", besloot Cameron Vandenbroucke nog.