🎥 Topbeeld en heerlijk gevatte reactie: Pogacar meteen na overwinning met grapje gewaarschuwd door Van der Poel

Meteen na de overwinning van Tadej Pogacar kregen we al een nieuw heerlijk beeld te zien: Pogi en Van der Poel naast elkaar op de rollen. Het werd een grappig onderonsje.

In twee van de vier Tourritten zijn Van der Poel en Pogacar met elkaar de strijd aangegaan om de ritzege. De eerste keer haalde Van der Poel het, dinsdag nam Pogacar weerwraak. Ondanks dit alles zijn het nog goede vrienden. De manier waarop ze met elkaar omgingen na de vierde rit, was opvallend. Ze reden samen op de rollen.

Er kon ook gehoord worden wat ze tegen elkaar zeiden: het werd een heel leuke en grappige conversatie. Eerst ging het over de rit die ze net gereden hadden. "Je hebt het geprobeerd hé", zag Pogacar Van der Poel in de buurt komen van een tweede ritzege. "Ik probeer het altijd", was het antwoord van de Nederlander. "Ja, dat weet ik", knikt Pogi.

Startorde in tijdrit houdt Van der Poel en Pogacar bezig

Van der Poel grapte dan al dat het 'onmogelijk is tegen Pogacar'. Dat is uiteraard niet helemaal waar, want Van der Poel klopte Pogacar afgelopen zondag in een sprint. Vervolgens blikten ze vooruit naar de individuele tijdrit. Pogacar gaat als voorlaatste van start. Vlak achter hem start Mathieu van der Poel als laatste, want hij draagt de gele trui.

"You tried, huh?" 😅



Nothing but respect between 🇸🇮 Tadej Pogacar and 🇳🇱 Mathieu van der Poel. 🤝#TDF2025 | July 5-27 | SBS & SBS On Demand 📺 pic.twitter.com/A36PITauTO — SBS Sport (@SBSSportau) July 9, 2025

"Haal mij in de tijdrit niet in hé", lacht Pogacar. "Begin niet als een gek om mij te kunnen inhalen." Van der Poel heeft een gevat antwoord in huis: "Dat is mijn doel." Pogacar wil het duidelijk niet horen: "Alsjeblieft, neen!" Van der Poel zou er veel voor over hebben: "Het kan me niet schelen dat ik dan halverwege de tijdrit moet stopen."

Pogacar was sneller in de Dauphiné

De sfeer zit duidelijk nog heel goed tussen deze twee heel grote tenoren die de Tour de France al enorm veel kleur gegeven hebben. Voor een goede orde: Van der Poel zal Pogacar echt niet passeren. In de tijdrit in de Dauphiné was de Sloveen dertien seconden sneller.