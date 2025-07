Na strenge beoordeling van zijn openingsweekend laat Jan Bakelants opnieuw van zich horen over Wout van Aert

Hoe is het ondertussen met Wout van Aert? Jan Bakelants was streng in zijn beoordeling van het openingsweekend van zijn goede vriend. Er is echter beterschap aan het einde van de horizon.

Jan Bakelants was behoorlijk hard voor Wout van Aert na de eerste twee dagen van de Tour de France. De voormalige profrenner noemde Van Aert op dat moment de zwakste link bij Visma-Lease a Bike. Dat komt dan ook omdat de andere renners van de ploeg het heel goed doen, met ook een prima Benoot en Campenaerts in de eerste dagen.

Voor Van Aert was het een heel ander verhaal. Zijn ziekte in aanloop naar de Tour was duidelijk verre van ideaal. Zeker in de tweede rit werd hij vooraan verwacht, maar hij kon geen rol van betekenis spelen. Bakelants tilde eigenlijk nog zwaarder aan wat hij zag in de openingsetappe van de Tour en herhaalde die vaststelling in Vive le Vélo.

Gemiste kans voor Van Aert

"Niemand mist een waaier door luxe", meent Bakelants. "Het is wel gebeurd dat Wout een waaier miste omdat hij te ver zat, zoals hij vrij vaak te ver zat." Kortom: een goede Van Aert had in de eerste etappe een plek in de eerste waaier en dan had hij kunnen meesprinten voor op zijn minst een ereplaats. Die kans is Van Aert misgelopen.

Inmiddels heeft hij al een betere kant van zichzelf laten zien. In de lastige finale van de vierde rit klampte hij aan tot op een paar honderd meter van de top van de slotbeklimming. "Dit is een heel hoopgevende dag", spreekt Bakelants nu veel positiever over Van Aert. "De zaken gaan de goeie kant uit. Dit is een hoopgevende zaak voor hem."

Nu wel stijgende lijn bij Van Aert

Dat heeft Van Aert ook zelf laten verstaan. Hopelijk zet die stijgende lijn zich verder, want later in de week komen er nog een paar etappes met mogelijkheden voor een renner als Van Aert. Aan hem om die ook te grijpen.