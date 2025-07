Kans op een boete: Jonas Vingegaard weigerde de bolletjestrui te dragen in de Tour

Tadej Pogacar is leider in het algemene klassement, het puntenklassement en het bergklassement. De Sloveen kan echter niet alle truien dragen en dus werd er onder meer aangeklopt bij Jonas Vingegaard.

Tadej Pogacar moet als leider het algemene klassement uiteraard de gele trui dragen, maar er moet natuurlijk ook iemand de groene trui en de bolletjestrui dragen. Jonathan Milan kreeg als nummer twee in het puntenklassement de groene trui.

Over de bolletjestrui was er echter wat commotie. Tim Wellens staat tweede in het klassement, maar bedankte voor de bolletjestrui. Als Belgisch kampioen kan hij ervoor kiezen om een leiderstrui te weigeren als hij de leider niet is.

Waarom weigerde Vingegaard de bolletjestrui te dragen?

En dus was Jonas Vingegaard als nummer drie in het bergklassement de volgende in rij. Maar ook de Deen weigerde. Op de bergtrui die ASO afleverde bij Visma-Lease a Bike stond nog het logo van goksponsor BetCity.

Gokreclame is in Nederland echter verboden sinds 1 juli en dus riskeerden zowel Visma-Lease a Bike als BetCity een boete. Een nieuwe trui bedrukken voor Vingegaard kon niet meer, de machine stond al aan de aankomst in Vire-Normandie.

Uiteindelijk werd het logo van BetCity weggestreept, waardoor Vingegaard wel met de bolletjestrui kon starten. Hij en zijn ploeg hoeven dus niet meer te vrezen voor een boete.