🎥 Hetze tussen Evenepoel en Van Gucht nog eens opgerakeld - hilarisch filmpje zegt alles: "Ze is nu 18, dus ..."

Remco Evenepoel is een man die zijn woorden soms wikt en weegt, maar evenveel keren ook helemaal niet. Klinkt het niet? Dan botst het af en toe wel eens. Zo ook met Ruben Van Gucht eerder dit jaar.

"Als ik mijn mening uit, dan wordt er veel van gemaakt. Maar anderen mogen dat wel doen over mij", zei de olympische kampioen bij Vive le Vélo. "Dat is de reden waarom ik niet snel meer zal zwijgen."

Zo was er onder meer het akkefietje met Ruben Van Gucht eerder dit jaar. Bij 'De Afspraak' deed Van Gucht enkele uitspraken over de schoonfamilie van Evenepoel. "Ik hoor ook dat hij voor die familie probeert te zorgen", zei Van Gucht toen.

Het begin van een hetze, die toch wel een tijdje aansleepte. Van Gucht stuurde vervolgens een bericht naar Evenepoel, maar daar zaten volgens Evenepoel geen verontschuldigingen bij. En zo bleef een en ander toch sluimeren.

Is het incident nu volledig gesloten?

"Hier ging het over mijn familie of schoonfamilie. Als die een steek krijgen, kan ik dat niet accepteren", klonk het bij de start van de Tour de France. Het incident is ondertussen gesloten.

Het zette toen ook onder meer de mensen van De Ideale Wereld aan het werk over het onderwerp schoonouders - want als er iets is waar Ruben Van Gucht volgens hen niets moet over vertellen ...