José De Cauwer wikt en weegt en geeft positieve én negatieve verrassing van eerste week Tour de France

De Tour de France is ondertussen al een week bezig. En dus is het stilaan tijd om toch al een keertje terug te blikken op wat we al te zien kregen. José De Cauwer kreeg een pittige vraag voorgeschoteld en wikte zijn woorden zorgvuldig.

Een zekere Jonas M - volgens Renaat Schotte ging het over Jonas Mingegaard - stelde een kijkersvraag via de live-uitzending van de Tour de France. "Welke renner verrast jullie tot nu toe het meest in deze Tour de France, positief of negatief?" Vauqelin als positieve verrassing Waarop Schotte de bal meteen richting José De Cauwer kaatste. "José! Positief eerst, daarna negatief. Ik wil twee namen van jou", liet hij er geen gras over groeien. Waarop De Cauwer zijn woorden toch wel wat wikte. "Goh ja, positief zou ik zeggen Kévin Vauqelin", verwees hij naar het huidige nummer drie uit de stand die toch al wat indruk maakte in verschillende ritten. Wie viel negatief op voor José De Cauwer? Om een negatief iemand te zeggen, had hij het moeilijker. "Dat is natuurlijk een heel moeilijke zaak ... Ik zou dan zeggen Primoz Roglic. Nog niet gevallen en nog niet meegedaan ..." "Op toch al een aantal aankomsten die hem in principe zouden moeten liggen, zoals vrijdag bijvoorbeeld. En er waren er nog al een paar waar hij net niet kon overleven. Maar is dat negatief? Gezien zijn leeftijd en alles erop en eraan niet."