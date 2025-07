Laat het voor altijd duidelijk zijn: Van der Poel zet puntjes op de i en waarschuwt uitdagers van favoriet voor groen

Mathieu van der Poel heeft het verduidelijkt voor al wie in verwarring was: hij is zelf geen kandidaat voor de groene trui. Volgens de voormalige geletruidrager is Tadej Pogacar de grote favoriet.

Mathieu van der Poel heeft bij Sporza bevestigd dat Alpecin-Deceuninck in de Tourrit naar Laval de kaart Groves zal trekken. Na het uitvallen van Philipsen zet de Belgische formatie dus alles op zijn andere sprinter. Adrie van der Poel grapte eerder al dat de Tour pas een succes zou zijn als ook Groves ook etappe kan winnen.

Van der Poel heeft zich al eens een keertje gemengd in de tussensprint, maar was niet van plan om dat in de achtste Touretappe opnieuw te doen. "Zoals ik vooraf zei was dat niet echt een doel", is Van der Poel klaar en duidelijk over de groene trui. "Dan had ik er van in het begin mee bezig moeten zijn." VDP lijkt de puntentrui definitief te vergeten.

Van der Poel acht Pogacar favoriet voor groen

"Ik denk dat het zelfs heel moeilijk zal zijn om Tadej Pogacar te kloppen voor de groene trui", voegt Van der Poel er nog aan toe. Daar heeft het momenteel inderdaad alle schijn van. Het reglement van het puntenklassement is dit jaar aangepast, zodat ook ritten die eindigen op een oplopende finish de ritwinnaar veel punten opleveren.

Mogelijk werd dit gedaan met in het achterhoofd de gedachte dat renners als Van der Poel zich dan ook zouden mengen in het puntenklassement. Het gevolg is dat ook een Tadej Pogacar een grote kanshebber wordt. Pogacar staat momenteel al aan de leiding in het nevenklassement, met een voorsprong van 34 punten op Milan.

Van der Poel lead-out voor Groves

Van der Poel heeft het in de Dauphiné ook al zien gebeuren: in die rittenkoers eindigde Pogacar al helemaal bovenaan het puntenklassement. Van der Poel focust zich dus eerst op zijn rol in de sprinttrein van Groves en zal in principe als laatste man de spurt aantrekken voor de Australiër.