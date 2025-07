Thibau Nys gedesillusioneerd na een week Tour de France: Sven Vanthourenhout bespreekt optie om hem uit koers te nemen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft al met grote ogen rondgekeken in de Tour de France. Sven Vanthourenhout sluit niet uit dat zijn ploeg hem uit de koers doet stappen.

Op basis van zijn knappe Ardennen-campagne en het Tour-parcours, leek alles te wijzen op een hoofdrol voor Thibau Nys in Tourweek 1. In geen van de ritten die hem zouden moeten liggen, kon hij een rol van betekenis spelen. Een moeilijke aanloop naar de Tour en een valpartij op de eerste dag maakte alles voor hem veel moeilijker.

Zelf zegt Thibau Nys dat hij een paar procentjes mist en dat in het Tour-peloton meteen een heel groot verschil maakt. Vooral na de zevende etappe kwam hij met een reactie waar veel ontgoocheling uit sprak. In Vive le Vélo kroop Sven Vanthourenhout in het hoofd van de jonge renner: de ex-bondscoach kon de teleurstelling goed begrijpen.

Tour uitrijden kan goed uitpakken voor Nys

De vraag is vooral: wat nu? Doorzetten om er beter van te worden of is rust nodig na deze pittige ervaring? "Bij zijn ploeg moeten ze de tijd nemen om een beslissing te nemen. Kan hij de Tour uitrijden? Dat zou fantastisch en geweldig zijn richting zijn toekomst. Hij moet omgaan met de situatie waar hij in zit", aldus Vanthourenhout.

Een andere optie voor Lidl-Trek is om hem na de eerste rustdag uit koers te nemen en hem te laten bekomen van een heftig Tour-debuut. "Da's zeker een gedachte om mee te nemen", sluit Vanthourenhout niet uit dat dit wel degelijk een realistische mogelijkheid is. Lidl-Trek is nu dus echt aan zet. "Zijn ploeg moet het goed monitoren."

Lidl-Trek moet verantwoorde keuze maken

Tegelijkertijd bestaat ook de kans dat Thibau Nys een betere renner zou worden door de Tour uit te rijden. "Is hij niet ziek of doet er zich niets abnormaals voor, dan moet je je afvragen of het hem geen deugd zou doen om die drie weken Tour vol te maken. Het moet wel verantwoord blijven."