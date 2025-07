Thibau Nys zegt helemaal waar het op staat in Tour de France: "Het is absurd - waar zitten ze de rest van het seizoen?"

Thibau Nys heeft ook in rit zeven helemaal geen rol van betekenis kunnen spelen in deze Tour de France. En dat zorgt toch wel voor wat frustratie bij de zoon van Sven Nys, al is het nog maar zijn eerste Tour.

Op papier was de etappe met aankomst op Mûr-de-Bretagne een uitstekende kans voor Thibau Nys. Toch kon hij nooit aanspraak maken op een dagzege en zelfs hulp bieden aan kopman Skjelmose was niet evident.

Een zotte Tour de France

Uiteindelijk werd hij 94e in de daguitslag, op bijna tien minuten van Tadej Pogacar. In het klassement staat hij na een week koersen in de Tour al op bijna veertig minuten, al was het klassement nooit een ambitie uiteraard voor Nys.

Maar toch: dat hij het zo lastig heeft, doet voor de jonge Belg ook pijn. Ook voor de rit van vrijdag was Thibau Nys al ontwapenend eerlijk in gesprek met bondscoach Sven Vanthourenhout. "Het is zot jong, echt zot."

Het is absurd

"Ik ben zelf niet de beste versie van mezelf op dit moment, dat merk ik in alles. Ook in mijn manier van bewegen in het peloton en mijn waardes. Maar het is ook gewoon absurd wat hier allemaal aan het gebeuren is."

"Ik vraag me nu af: wat doen die mannen de rest van het seizoen? Waarom zie ik die nooit? Die laten toch veel liggen in andere koersen? Als ik zie hoe 'makkelijk' ik soms koersen win, dan vraag ik mij af waar iedereen is. Ik weet dat dat wel zal komen, maar het is jammer dat ik dan net zelf twee-drie procent mis."